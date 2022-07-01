美光對第四財季營運展望呈現保守態度，周四股價下跌1%以上，再度使記憶體族群對前景帶來壓力，法人對相關記憶體個股的投資建議為中立，周五記憶體類股持續走弱，華邦電(2344)、旺宏(2337)大跌超過7.5%，除息首日滑鐵盧的南亞科(2408)亦下跌2%以上。

美光(Micron)受惠auto(車用)、industrial(工業)、networking(連網)市場和data center SSD/client SSD需求佳。美光發布本財年第三季(2022年2月~2022年5月)營運概況，財報維持高檔，單季營收為86.48億美元，季增11.07%，符合公司之前預估營收85.0~89.0億美元、季增9.17%~季增13.18%，但低於市場分析師平均86.8億美元。Micron整體第三財季稅後淨利29.39億美元，季增20.25%，稅後EPS 2.59美元。稅後EPS高於公司調整後稅後EPS 2.45美元~2.47美元之間，高於市場分析師平均2.46美元。

Micron周四在美股收跌0.74美元或1.32%，報55.28美元。

南亞科先前啟動新建廠房，Micron也宣布考慮在10年內全球投資超過1500億美元，用於記憶體領先技術製造和研發。另外在2025~2026年將需要為DRAM增加新的晶圓產能，以繼續滿足成長需求。基於市況出現變化，Micron目前預期2023會計年度晶圓廠設備資本支出將呈現年減。

今年度第四財季記憶體產業面臨庫存調整，經濟衰退的擔憂導致消費者和企業紛紛削減支出，並拖累電腦和智慧手機需求，當中又以大陸最為疲軟，因此客戶減少記憶體的採購，調整記憶體庫存，導致Micron對第四財季營運呈現較保守的態度。公司預估單季營收為68.0~72.0億美元，季減16.74%~21.37%，毛利率將較上一季下滑，將介於41.0~44.0%，稅後EPS1.61~1.65美元，低於市場分析師平均2.57美元。

產業的短期位元需求在今年6月呈現大幅下滑，主要是受到個人電腦、智慧型手機等消費市場終端需求轉弱影響。美光仍看好雲端和企業資料中心應用對記憶體的強勁需求，但風險在於客戶庫存水位仍高於疫情、經濟衰退將拖累資料中心需求，客戶可能會先消耗庫存，進而影響需求。