日本全境今天新增逾1萬6000例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，包括東京、大阪及沖繩等地今天新增都高於上週同日，疫情出現升溫跡象。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天傍晚5時50分止，日本全境單日新增1萬6693例確診病例及7例死亡病例。日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數924萬3407例，包括3萬1128例死亡病例。

東京都今天新增2160例確診病例，較上週六增加479例，連續8天高於上週同日。最近一週平均單日新增1963.4例，是前一週平均的123.3%。

大阪府今天新增1472例確診病例，較上週六增加約200例，至今累計病例數100萬5753例，包括5111例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1499例確診病例，較上週六增加231例，持續呈現增加趨勢，至今累計病例數24萬6508例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增79.63人染疫，沖繩縣以566.96人連續92天高居日本各地之冠；熊本縣以167.97人次之、鹿兒島縣以141.27人排名第3。