虎尾某織造工廠發生恐怖工安意外，1名員工在操作機台時，雙手突然被器械「吸住」收不回來，接著男子約掙扎20秒後就倒地昏迷，送醫不治。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

雲林縣虎尾鎮某織造工廠日前發生恐怖工安意外，1名員工在操作機台時，雙手突然被器械「吸住」收不回來，整支手先是黏在機械上，接著男子約掙扎20秒後就倒地昏迷，送醫不治，事後查出是機台漏電，男子觸電後造成休克死亡，監視器畫面曝光，爆料者無奈地說「不知道工安意外一條人命到底值多少？」

「不知道工安意外一條人命到底值多少？」該名網友在臉書「爆廢公社二館」表示，雲林縣虎尾鎮某織造股份有限公司日前發生嚴重工安意外，監視器畫面中，1名男子在操作機台時疑似雙手被機器卡住，在影片約28秒時就突然倒地，隨後就有大批周圍的人上前查看，但男子已無呼吸心跳。

而當地檢察署證實該事件為工安意外，相驗後確認該男子致死原因為「觸電導致心休克死亡」，公司須負全責，原PO說死者年僅41歲，上有媽媽、下有妻子與7歲小孩，事後勞檢局檢驗勘查也確認機械漏電，痛批該公司草菅人命，「一條人命值多少？」

其他網友紛紛留言「看了好心酸，才41歲，一路好走」、「公司就是不會花大錢去做電線維修或者更換，更別說要裝斷電功能了」、「瞬間被吸住，好恐怖」、「人命的價值取決於地位財力」、「我說個笑話，台灣勞基法」、「漏電真的很危險，希望趕緊處理」、「一切的罪魁禍首....才會出現一堆慣老闆、慣企業」。