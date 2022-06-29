大陸安徽淮南一名13歲少年日前到遊樂場玩，豈料在玩碰碰車時，疑因設備漏電導致觸電，當場倒地不起，警方與醫護人員到場後，趕緊幫少年進行CPR急救，但依舊回天乏術，家屬傷心的表示，少年在生日前一天與朋友到遊樂場玩，沒想到卻因此喪命。

綜合陸媒報導，淮南一名13歲少年在本月27日考完試後，便與朋友至潘集區一處位於廣場的遊樂場玩，在使用碰碰車時，設施疑似漏電，導致少年觸電而倒地，工作人員發現後趕緊報警，警察與醫護人員到場救援，當時少年呼吸非常微弱，隨後被送往醫院救治，但經搶救後仍不幸身亡，讓家屬難以接受。

少年的舅舅表示，他的外甥身體非常健康，並沒有任何疾病，28日就是他的14歲生日，沒想到竟在前一天喪命，少年的母親得知後，精神狀況非常差。而淮南市北方醫院進行檢查後表示，少年確實是因電擊而喪命，被救護車送到醫院後，經搶救無效過世。

一間專門生產碰碰車設備的公司對此透露，正規碰碰車場地的地面是通電的，電壓為48V的安全電壓，在一般情況下，不太可能發生觸電狀況，但地面若是有水，或是打赤腳玩，也有觸電的風險，而園方目前已封園並表示，遊樂場裡的碰碰車電壓低，不可能電死人，而且他們每天營業前也都會做檢查。

當地警察目前成立調查組，進一步了解少年死因，不過有不少不合格的遊樂場，會購買塑膠外殼與電池自行組裝碰碰車，不只品質不符合標準，而且還有漏電的風險，因此在2018年8月，就有不少政府部門提醒民眾，不要玩來路不明的碰碰車，還曾對此進行整治活動。