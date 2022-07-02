1名女網友在《爆廢公社公開版》貼出一段行車紀錄影片寫下：「又看到了無敵星星方向燈」，在國道3號北上福德隧道前有一台銀色轎車方向燈僅閃一下就往中間車道切入，和旁邊的Volvo玩起碰碰車，貼文一出引起網友們熱議：「只要你敢擠，車道就是你的」、「沒先衡量自己板金嗎」。

國道玩碰碰車？他閃方向燈硬切入中間車道。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

該銀色轎車車主硬生生和中間車道的Volvo玩起碰碰車，網笑：「Volvo：我真的想不到有人敢跟我拼硬度耶」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，昨（1日）國道三號北上福德隧道前，當時車多不好走，且車速緩慢，右前方一台銀色轎車車主，從外側車道切入，短短10秒的影片中可見，該位車主變換車道時僅閃一下方向燈後，硬切入中間車道，撞擊正在直行的Volvo車主，讓原PO直呼：「今日又看到了無敵星星方向燈」、「volvo車主有需要請自取」。

影片曝光後，網友們紛紛在貼文下留言：「先擠先贏」、「只要你敢擠，車道就是你的」、「Volvo：我真的想不到有人敢跟我拼硬度耶」、「這肯定是不想排隊的三寶」、「沒先衡量自己板金嗎」、「讓一下不會死，警察今天都在抓重機，誰有時間理你」、「閃一下就轉過來，這駕駛厲害了」、「好好唷，隨時隨地都可以玩碰碰車」、「挑戰瑞典坦克」。

也有網友說：「先把畫質搞好吧，不然取去有毛用」，原PO解釋該行車紀錄畫面為翻攝畫面，也有人笑說：「打了方向燈就等於吃了無敵星星，全世界都要讓他，硬切以為人家會讓，踢到鐵板了唷」。