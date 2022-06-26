根據《財訊》報導，2022年4月8日，特斯拉位於美國德州奧斯汀的超級工廠（GigaFactory）熱鬧開幕，執行長馬斯克說，這是世界上最大汽車工廠，面積相當於3個五角大廈，每年生產50萬輛Model Y，明年更將生產皮卡Cybertruck。隨著新廠陸續啟動，特斯拉看好今年電動車交車量將較去年大增5成。

客戶需求增溫 大手筆擴產

《財訊》分析，特斯拉的動向，也攸關著和碩的布局動作。身為供應鏈的和碩繼去年11月宣布將斥資1.64億美元擴建北美生產基地後，今年5月中又宣布加碼投資，強烈感受到北美客戶需求持續增溫。和碩今年將全力擴大電動車與車用電子、5G、物聯網等布局，預估今年整體的資本支出將達五億美元，遠高於去年的3.85億美元。

童子賢直言，「不見兔子不撒鷹！」北美設廠這件事情是確認的，而且有好幾個擴產案子，每件投資都以台幣10億元為單位進行。

根據《財訊》報導，和碩除了承接特斯拉中控台電腦組裝訂單之外，還有電動車充電樁等，未來還將進一步拓展多屏智慧座艙、車用多媒體影音平台、車用定位與示警系統、智慧感測器、無線通訊模組等產品。而從和碩的研發成果也發現到，未來許多車用產品將鎖定車聯網的各項應用。

童子賢指出，電動車或是車用電子，是未來數年「熱切期盼」的項目，同時，其他傳統燃油車電子化也有很大的商機。「車用電子是可獲利且獲利可期的領域，未來會扮演更重要的角色，」世界各國在2025年到2035年間針對電動車有明確的目標，但在那天到來之前，全球汽車每年銷售量仍高達9千萬輛，產值以兆美元計算，不但是半導體產業的好幾倍，也比筆電與桌機加起來還更大。

據工研院統計，2021年全球車用電子市場約2350億美元，年增率近8%，預估今年將突破2千5百億美元，市場規模可望一路攀升，2028年將突破4千億美元。另一方面，勤業眾信最新研究報告也樂觀預估，電動車銷售量從2020年到2030年的年複合成長率高達29%，預估2030年將可望突破3千萬輛的規模。

《財訊》報導指出，和碩早在10年前即醞釀車用電子的研發計畫，並將研發團隊納入第八事業處中。值得一提的是，翻開2021年度的年報中，和碩首度調整第八事業處的業務內容，從原為負責中小型客戶板卡、系統類產品，定位為專責車用相關產品的事業處。換言之，車用布局已茁壯成長至可撐起一整個事業處的營運，不必再靠著電腦業務養活。