電價費率出爐！平均漲幅8.4％ 住宅千度以下凍漲

由於前次三月舉行的上半年審議會結論為「暫不決議」，經濟部今（27）日召開111年電價費率審議臨時會，審議上半年（4月至9月）的電價費率。本次審議會考量燃料價格居高不下，已造成台電營運的巨大壓力，應適時反映成本，以支持國家供電穩定。因此審議會決定，針對用電大戶調漲電價，同時考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。

經濟部說明，審議會決定，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電均價將從2.6990元／度調漲為3.1039元／度，特高壓從2.2354元／度調整為2.5707元／度，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲。同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上(排除使用維生輔具的身障家庭)，電價將調漲9％，例如每月用電量1001度，只有超出的那1度會調漲，其餘1000度不調，如以繳納電費試算，為非夏月每期（兩個月）6592元、夏月7904元以下之家庭用戶，不受影響。上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為 8.4％，平均電價由2.6253元／度調漲為2.8458元／度，以漲用電大戶、不影響基本民生為原則。此電價調整將由7月1日開始實施。

經濟部表示，繼111年3月29日審議會後，經密切觀察國際油價走勢，雖然已較俄烏開戰初期大幅震盪漸趨平穩，但價格居高不下。電價公式明定在「供電成本持續大幅上漲或下跌時」，授權電價費率審議會，可以就調幅進行適度調整，不受調幅3％之限制。因應目前國際燃料價格大漲，預估全年油價來到107美元／桶、氣價成本19.68元／立方公尺、煤價307美元／公噸，與過去相比相差甚至數倍，已達可適度調整電價調幅的條件。

經濟部強調，國外電業針對這波燃料價格大幅上漲，已陸續進行電價調整，調漲幅度介於13％~45％間，甚至國外民營電力公司因考量成本，影響供電穩定。而台電公司面對燃料價格居高不下，預計今年燃料成本將較去年增加約3000億元，將面臨極大財務壓力。本次在通盤考量燃料成本、台電財務、疫情衝擊及穩定物價等因素下，仍有必要讓台電公司維持供電穩定的營運模式，因此以最低影響限度進行電價調整。