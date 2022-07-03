美國摩根大通銀行分析師警告，如果美國和歐洲的懲罰措施激起俄羅斯報復性減產，全球油價可能達到每桶380美元。
摩根大通的報告指出，如果俄油日供應量減少300萬桶，倫敦市場基準原油價格將升至190美元，如果按最壞情況下減產500萬桶計算，油價可能上衝到380美元。
報告認為，鑑於俄羅斯財政穩健，日產量就算下調500萬桶也不會對經濟造成太大傷害。然而，對於世界其他大部分地區而言，這個結果可能是災難性的。
美國摩根大通銀行分析師警告，如果美國和歐洲的懲罰措施激起俄羅斯報復性減產，全球油價可能達到每桶380美元。
摩根大通的報告指出，如果俄油日供應量減少300萬桶，倫敦市場基準原油價格將升至190美元，如果按最壞情況下減產500萬桶計算，油價可能上衝到380美元。
報告認為，鑑於俄羅斯財政穩健，日產量就算下調500萬桶也不會對經濟造成太大傷害。然而，對於世界其他大部分地區而言，這個結果可能是災難性的。
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