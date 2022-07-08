工總理事長苗豐強8日指出，歐盟將核能納為綠能，是非常振奮的事情，顯示大都都明白排碳的問題，如果世界再不想辦法，會走上滅亡。從碳排放的角度來講，核能是全世界最乾淨的能源。

工總8日號召30家產業公會舉行「產業碳中和聯盟成立大會」，共同宣示邁向2050淨零排放的目標，並邀經濟部長王美花見證產業建立「以大帶小」新的減碳模式。

會前，苗豐強接受媒體聯訪時指出，所有的企業都是贊成核能，企業的環保意識也跟過去不同，更瞭解什麼是真正的環保，對環保也更為重視，從環保、碳放的角度，核能是全世界最乾淨的能源。

談碳排，苗豐強直言，當台灣的經濟一直成長，又以外銷為主時，代表的是很多的碳排放是在台灣，而台灣的的能源又不夠，「把所有的產業移回台灣這件事，是我們的方向嗎？」如果所有的產業都移回台灣，再外銷出去，又要談碳排，是有矛盾的，因此，如果電的結構，不做長遠的規畫，是會有問題的。

苗豐強說，歐盟終於把核能納入綠能，這是非常振奮的事情，大家都明白排碳的問題，世界再不想辦法，會走上滅亡。