晶圓代工廠世界(5347)公布2022年6月自結合併營收54.95億元，月增3.29％、年增達53.7％，再創歷史新高。帶動第二季合併營收153億元，季增達13.41％、年增達50.66％，連10季改寫新高。累計上半年合併營收287.92億元、年增達48.91％，續創同期新高。

世界先進財務長暨發言人表示，6月營收成長主要受惠擴產帶動晶圓出貨量增加，以及較佳的產品組合。公司先前預期第二季營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，實際營收表現符合財測預期。

不過，由於近期市場需求雜音不斷、訂單需求急遽下修，市場傳出世界先進訂單能見度縮短，第三季產能因此恐無法維持滿載，預期將降至90～95％。法人認為，世界先進今年營運仍可望維持成長、再創新高，惟下半年營運成長將面臨修正壓力。

美系外資近期出具最新報告，認為面板驅動IC（DDIC）及亞系電源管理IC（PMIC）客戶庫存已成嚴重問題，成熟製程下半年稼動率難達滿載水準，將出現訂單削減及產能重分配，對此給予世界先進「持平」評等、目標價自135元調降至100元。

投顧法人亦基於終端需求疲弱，晶圓廠產能未滿載，預期修正期恐達1年，且毛利率估將走低至修正期結束，對此將世界先進今明2年獲利預期分別下修6％及46％，認為2024年需求可望回穩，將評等自「持有」調降至「調降持股」，目標價自115元大砍至42元。