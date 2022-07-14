警方公布改道路線圖。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

警方公布改道路線圖。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

警方公布改道路線圖。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

緊鄰台北世貿的人行陸橋即將全面拆除，橋墩工程預計15、16、22、23日這4天，每天晚上11點至隔天清晨6點施作，屆時將封閉信義路及基隆路口，公車取消停靠「世貿中心(基隆路)」往北站位，請民眾配合相關管制措施進行改道。

許多攝影同好及網友，早在天橋要拆除的消息傳出後，攜帶腳架、相機前往留念，因這處天橋可說是「101最麻吉」，要捕捉跨年煙火畫面，除了象山觀景台，這裡更是兵家必爭之地；且居高臨下，要拍信義路、基隆路的車潮及台北夜景，都相當適合。

相關工程陸續開工，建議改道路線包括：

1.基隆路南往北方向：基隆路往北方向車輛請先於吳興街156巷右轉，再左轉莊敬路，後續直行回基隆路或右轉往信義路。

2.基隆路北往南方向：基隆路往南方向車輛請使用市府路，於信義路右轉，再左轉莊敬路(義交指揮)，右轉莊敬路6巷接吳興街7巷，再右轉吳興街、左轉基隆路。

3.信義路往西車輛：應先於信義路、莊敬路口左、右轉，後續再依指示走基隆路。

4.信義路西往東方向：應先於信義路、光復南路口左轉，再於仁愛路右轉，後續依指示方向前進。

為維護施工期間行車安全與順暢，請用路人及早改道，北市警信義分局已規劃警力及指派40餘名義交指揮疏導，指引替代道路方向，同時加強路況查報。呼籲工程期間，駕駛應配合指揮改道行駛；人行陸橋封閉，民眾勿強行上橋，以免發生危險。