經濟部電價費率審議臨時會決定產業用電大戶電價調漲15％，而據報導，台積電將增加電費40億元，稀釋每股盈餘僅0.154元。

經濟部今（27）日召開111年電價費率審議臨時會，審議會決定，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上的6類產業及高中以下學校不調整。但住宅用電超出1,000度的部分，電價將調漲9％；產業用電大戶，電價調漲15％。平均電價漲幅為8.4％。

產業用電大戶台積電（2330）對於15％的漲幅未多做回應，但強調台積電致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100％使用再生能源的長期目標；亦遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。

而根據《自由時報》報導，台積電一年恐增加40億元（新台幣，下同）的電費。

不過，以台積電資本額2593億元，市值12.9兆元，總發行股份數為25,930,380,458 股，增加40億元的電費，稀釋每股盈餘僅為0.154元。