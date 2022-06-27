大陸疫情趨穩，逐漸放寬防疫措施，投行巴克萊首席經濟學家常健表示，5月經濟數據雖優於預期，但下半年仍有封城可能，預估大陸2022年全年GDP年增率為3.3％。這也是巴克萊繼4月中旬以來再度下調大陸經濟增長預估。

香港信報報導，常健表示，5月的經濟數據有所回溫，尤其是非必需品消費如珠寶有所復甦，房地產市場亦見積壓需求。但因新冠變種病毒Omicron難以完全受控，預期2022年下半年仍會有封城情況，故對大陸經濟復甦步伐持謹慎態度，預料2022年全年增長3.3％，低於市場預期。

巴克萊在4月19日時，才將大陸2022年GDP年增率由4.5％下調到4.3％。

香港經濟方面，常健指出，4至5月零售銷售及PMI均有反彈，港府派發電子消費券亦有助零售業復甦，但香港經濟仍有不少不穩定因素及挑戰。她預料，短期內仍難以與大陸通關，而在美國升息周期下，預料香港房價及地產銷售持續受壓。