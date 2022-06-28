文康市場早餐街的幾家網紅名店大排長龍，遊客排30分鐘買個燒餅、牛雜湯、土托魚羹、飯糰，似乎已經成為觀光客的日常。（張茂雄攝）

澎湖南海碼頭候船室人山人海人聲雜沓，許多遊客都是要到南方四島從事浮潛活動，似乎一掃疫情的陰霾。（張茂雄攝）

澎湖國際海上花火節27日晚於觀音亭園區舉辦新光人壽之夜，因為是今年度的最後2場盛會，也湧現大批人潮。根據澎湖縣警察局統計，晚間觀音亭有8000人在現場觀看花火施放，海上則有100多艘遊艇、1500人觀賞表演，因澎湖縣政府分流政策得宜，也有許多民眾在其他景點觀賞無人機秀、煙火秀，歡度今夏最浪漫的海島假期。

澎湖縣政府旅遊處統計，25日入境人數有8288人、26日入境人數9011人，都在穩定成長之中，對比前2年的觀光人潮幾乎回復到9成的水準，研判應跟新冠疫情回歸正常化、學生放暑假、花火節倒數計時都有關聯。

澎湖南海碼頭28日上午出現搭船到離島的熱潮，整個候船室人山人海人聲雜沓，許多遊客都是要到南方四島從事浮潛活動，似乎一掃疫情的陰霾。馬公知名的文康市場早餐街，幾家網紅名店大排長龍，遊客排30分鐘買個燒餅、牛雜湯、土托魚羹、飯糰，似乎已經成為觀光客的日常，不過多數店家因疫情依然不開放內用，遊客也習慣買回民宿享用，或是到下一個景點，看著海景吃澎湖風味早餐。

澎湖縣政府提醒民眾，近期國內疫情仍在高點，出外旅遊的同時也要配合防疫政策，降低人群聚集的風險，為配合中央防疫政策，請勤洗手，戴口罩，保護自己也保護他人，快樂出門，平安回家。