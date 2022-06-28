受疫後企業加速上雲的需求動能持續支撐，TrendForce預估，第3季全球伺服器整機出貨量仍有季增6.5%幅度，連接器廠凡甲(3526)、貿聯-KY(3665)及PCB廠金像電(2368)審慎樂觀下半年營運，預期下半年業績有機會比上半年好。

全球通膨升息等負面衝擊逐漸顯現，TrendForce研究顯示，觀察近期伺服器市場動態，先前在ODMs的生產計畫開始慢慢降溫，伴隨長短料周期顯著改善，伺服器主板供應商在第2季的備料力道已開始趨緩，且自上海疫情封控後，部分ODM廠區生產受到影響，其中以Inventec為首的enterprises訂單首當其衝，包含Dell與HPE在內的生產計畫均明顯遞延，但短期內不至於影響整體出貨表現。

TrendForce預估，第3季全球伺服器整機出貨量約季增6.5%，為凡甲、貿聯-KY及金像電下半年營運帶來支撐，3家公司下半年營運可望比上半年好。

不過，儘管目前沒有觀察到北美四大CSP業者下調伺服器訂單的跡象，TrendForce表示，自疫情起產業即面臨供應鏈問題，伺服器端也持續受到短料供應有限影響，買方為了達成生產目標，紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨，促使不論大小規模的資料中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量，導致伺服器市場出現超額訂購的現象，因此TrendForce也不排除後續CSP業者出現訂單調節的可能性，從而使2022全年伺服器出貨量略有下修。

TrendForce認為，受到疫情影響，近兩年來全球伺服器市場需求端大幅增長，但也造成供應鏈及物流的亂象，使得產業在不確定性中發展，今年下半年伺服器需求雖受到長短料調節而存在下行風險，但全年伺服器出貨量年成長率仍能達到約5%，反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下行影響，IT資本投入恐將放緩，成長幅度將不如過往兩年。