台中銀(2812)因應金融服務數位化趨勢及快速解決客戶即時詢問需求，今（29）日正式推出聊天機器人「智能台妹」，客戶透過官網、網銀、行動銀行APP等管道，點選「智能台妹」頭像就可開啟對話服務視窗，24小時不中斷，隨時可與智能機器人進行問題諮詢服務。

台中銀表示，公平對待消費者為金融業公司治理及企業文化的核心價值，對每位客戶應提供相同服務，並依客戶需求提供適當照顧，落實普惠金融，為「金融服務業公平待客原則」揭示的宗旨。而客戶服務品質的提升，正是其中「友善服務原則」的實踐。

台中銀為遵循主管機關訂定的公平待客原則，且因應金融服務數位化趨勢及快速解決客戶即時詢問需求，對此正式推出聊天機器人「智能台妹」，24小時提供問題諮詢服務。在周一至周五上午9點至下午6點時段，也可轉由真人文字客服人員進行對話服務。

台中銀表示，「智能台妹」擁有存匯、信用卡及數位金融三大知識頭腦，另提供信用卡帳務類查詢，只要輸入身分證字號，系統將發送OTP驗證碼到客戶手機，客戶即可隨時查詢信用卡帳單、可用額度、紅利點數及電子帳單補寄等項目。