《證交所》上品明起可融資融券交易 17:392022/06/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上品(4770)自去年12月22日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，公告自6月30日起得為融資融券交易。 高端疫苗 開放信用交易 兆豐洲際半導體ETF 27日掛牌上市 被動元件廠 Q3旺季落空 #得為融資融券 #標準 #上品 #證交所 #明起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022 ESG高峰會 期交所參展 04:102022/06/25 證券．權證 缺工缺料成本飆 建商推BIM化解 04:102022/06/25 財經焦點 金管會：KY股有四大措施監管 04:102022/06/24 金融．稅務 《證交所》證交所7月法說 3家開跑 16:092022/06/24 財經 《產業》SCFI續回檔 美東線跌破1萬美元 16:492022/06/24 財經 北農疫下收回攤位 挨轟落井下石 04:102022/06/28 地方新聞 中信贊助 程思嘉 奪美高球生涯第二冠 04:102022/06/28 金融．稅務 三洋電等3家上市公司 7月法說登場 18:242022/06/24 財經 《台北股市》中信台灣智慧50 ETF 6月29日掛牌 14:392022/06/27 財經 除權息旺季將至 證交所：留意融資券擔保維持率 19:122022/06/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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