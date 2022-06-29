大陸外交部發言人趙立堅29日主持例行記者會。對於日前聯合國海洋大會有台灣人出現在吐瓦魯國家代表團名單，遭大陸抗議剔除一事。趙立堅表示，已就相關問題闡明立場。再次重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則，是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是聯合國大會2758號決議確認的根本原則。個別國家無視一個中國原則和國際大勢，為台灣當局人員蹭會提供便利，並製造話題，故意炒作，中方對此堅決反對。

趙立堅指出，中方踐行真正的多邊主義，支持各方合法依規參加聯合國海洋大會。樂見有關方面改正錯誤，回歸海洋大會，聚焦討論海洋可持續發展。台灣當局自降人格，甘當別國隨從，企圖擠進國際會議，這樣只會自取其辱。

據悉，2022年聯合國海洋大會27日在葡萄牙里斯本舉行，太平洋島國吐瓦魯代表團內有3名台灣人，大陸是大會資格審查委員會成員，在會前發現後，要求吐瓦魯把台灣成員剔出代表團名單，吐國抗議無效，原本要出席大會的吐瓦魯外交部長柯飛為了表達不滿，也退出代表團，沒有參加海洋大會。