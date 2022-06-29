近年房價高漲，不少人選擇先租屋存錢。然主要經濟體央行啟動升息循環抗通膨，台灣央行先後升息1碼、半碼，市場擔憂利息轉嫁到房租上。最近PTT和Dcard湧現租屋族大吐苦水，房東一次漲5000元租金，或是漲幅高達25%、30%，令不少租客苦嘆，「只能含淚接受」、「租屋的悲哀」。

近期PTT八卦板出現一篇以「房東要調漲租金達四分之一，是否太過分？」為題的發文，這名網友表示，假如房東打算在租期屆滿後調漲租金，且一漲就是25%，甚至擺出一副不爽不要租的高傲態度。他無奈說，「這種房東是否太過分了？道德上應該十分欠缺吧？」。

文章曝光，底下不少租屋族也訴苦，「我們房東也是直接漲到一萬六」、「同事租16000，這次到期房東要漲到25000」、「我同事從房租1200漲到2000美金」。此外，有網友和一間餐飲業老闆聊天，對方說房東打算調漲30%租金，如今合約剩沒幾個月，若房東執意漲租，屆時店面只能另尋他處了。

先前曾有男網友在Dcard發文稱，租屋合約即將到期時，一向待他如乾兒子般的房東阿姨突然說要漲租，從9000元一口氣漲到1萬4千元。據他所知，該租屋處房貸早已繳清，租金可說是零成本收入，但對方缺以「附近行情漲幅太大為由，沒跟著漲會虧很多」為由調漲租金，讓他心生疑惑。

不少網友坦言一口氣漲5000元著實有點多，的確會讓租屋族難以接受，「一個願打一個願挨，資本市場」、「九千一次漲五千瘋了吧」、「漲5000，都可以去租更好的了吧」、「一次漲5000真的有夠狠」。