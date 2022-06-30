為積極推動外國人申請案件線上申辦服務，勞動部先後開放白領、藍領外國人可以線上申辦，今天再開放仲介公司聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作申請案件，全面線上申辦，使申請人得以更迅捷、即時申請，加速申辦效率。

據統計，今年1至5月間包括僑外生評點制的白領外國人共有85.53％採用線上申請、藍領移工則有96.65％，

勞動部表示，雇主聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作，日前已開放「聘僱許可」、「展延聘僱許可」、「接續聘僱許可」等申請案件，可透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」線上申辦，為擴大服務項目，自即日起，再開放「轉換雇主」、「資料異動」、「離境備查」等申請案件，也可透過線上申辦，即全面開放雇主聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作所有申請案件皆可線上申辦，以減省文書往返時程耗費，加速申辦效率。

勞動部說明，聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作者之雇主，應為從事跨國人力仲介業務之私立就業服務機構，且配合法規修正自今年4月30日起，雇主於取得求才證明後，即可備妥應備文件，針對所欲聘僱之外國人，透過線上申辦直接申請聘僱許可，無需先申請招募許可，雇主經取得聘僱許可後，即可引進該名外國人從事工作。