交通部如火如荼推動台鐵公司化，勞資經歷五一勞動節「依法休假不加班」行動後，在端午節各退一步，讓疏運得以順利進行，交通部長王國材坦言鬆口氣，而公司化推動也比他預期困難許多。他話鋒一轉，指雖然9成台鐵員工都很優秀，但少部分員工態度散漫，未來公司化將把中央集權打散，由各地營運處就近領軍，解決勞逸不均問題。

王國材今日接受網路節目「齊有此理」時，再度談起台鐵公司化議題，他表示台鐵公司化談了20幾年，最接近成功一次是在2003年，當時談了許多條件，不過工會有個但書，是所有條例都有勞資共識時才能送立法院，也因為這條但書，讓公司化談了20多年沒談成。

發生普悠瑪與太魯閣事故之後，王國材認為，若要再等到勞資完全有共識，可能又要拖很多年，因此決定有7、8成共識就把草案送行政院與立法院，這個過程中，員工與工會有很多不清楚的地方，很多誤會產生。

王國材說，台鐵同仁都很認真工作，9成以上都很優秀，而他們是經過特考進入台鐵，具有公務員身分，這個保障讓他們不願意改變，不希望因為公司化讓他承受更大壓力、甚至工作不保等。王強調，2003年的郵政公司、2010的機場公司以及2012年的港務公司，都保有雙軌制，員工不用因為公司化改變身分。

王國材指出，台鐵員工組成背景跟其他更複雜，運工機電，溝通起來比以前更複雜，修鐵路的基層，要跟他談台鐵公司化的願景，他更在乎第一線福利、工作保障等，對願景沒辦法想那麼多。如今公司化母法過關，16個子法草案也都差不多完成了，到年底前都會與工會好好談一談。

被問到火車誤點、事故多，台鐵員工在心態上稍嫌散漫？王國材坦言，大部分員工很認真，但的確有些人沒有落實標準作業程序。現在台鐵是中央集權，公司化條例將把權力分散到各營運處，主管就近管理，讓大家工作更一致，不要勞逸不均。

王國材也提到，台鐵1年要虧50億元，未來要談票價調整不是不行，但現在台鐵發生2次重大事故，大家更注重安全改革，如果這時第一個端出來改革是提高票價，大家會不能接受。

他表示，台鐵營運的車種太多，現在正逐漸簡化，先把安全、服務做好，跟上捷運、高鐵的腳步，若在2024年公司化後，大家覺得台鐵做得不錯，票價可以再調，但不是現在。