睽別2年最具深度文化自然體驗的東海岸部落兒童營隊–「童部野放」回歸登場囉！交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）自2020年起，以「部落文化x環境智慧x動手實作」為核心，設計兒童專屬的部落營行程，一推出就受到各界好評，梯梯報名秒殺額滿。

受新冠肺炎疫情影響，2021年的場次均未能辦理，2022暑假將再次推出，於花蓮豐濱鄉「貓公部落」、瑞穗鄉「奇美部落」各舉辦兩梯次的部落兒童營隊，可望讓孩子在近期嚴密的防疫生活線上學習後，暫時放下3C，重新走出戶外，來到阿美族部落邊玩邊學，體驗原住民朋友與大自然共存的生活智慧，歡迎家長們將孩子野放戶外，讓孩子渡過最難忘的暑期回憶！

▲奇美部落族人帶孩子學習製作獵捕陷阱。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

首先登場的貓公部落「小草野放．田園童年探奇」兒童部落營，將分別於7月12～15日及7月19～22日舉行。對動植物、花草和山林充滿好奇心的孩子們，在貓公部落四天三夜的活動中，可以像阿美族的小朋友們一樣，穿梭在森林野地中認識各種植物，學習辨識哪些植物可以食用、可以製作食器，那些植物可製成童玩？

部落族人也會帶著孩子們學習用自然素材製作陷阱、封溪捕魚、享用部落傳統食材製作的元氣飯包…，讓孩子們充分感受到原住民族取之於自然、用之於自然的生活智慧與傳統文化。

▲貓公部落族人帶孩子認識各種植物的應用。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

而在富含阿美族文化底蘊也是最古老的部落之一的奇美部落，則以「青山野放．神農山野探奇」為主題，於7月26～29日及8月2～5日舉辦。孩子們將在宛如森林博物館的奇美部落裡，實際走進山林中認識動植物生態，動手採集野菜、學習各種草藥知識並體驗草藥足浴，也會跟著部落族人學習製作獵捕陷阱、河邊拉船、夜間觀蛙等，讓平時身處在都市高樓的孩子們，跳脫3C聲光刺激，轉而體驗認識台灣原住民族豐富的山林生活，以及阿美族傳統年齡階級制度，學習團隊分工合作精神，也帶領孩子重新思考生活與土地的連結關係。

▲貓公部落族人帶領孩子學習傳統捕魚法。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

東海岸四梯次的暑期童部野放已自6月20日起開放線上報名，歡迎喜愛大自然的家長與小朋友踴躍報名，更多活動詳情可參考官網及臉書粉絲專頁

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）