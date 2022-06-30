現年63歲的黃姓螺帽製造工廠老闆，原本與朋友在大陸開公司，近年來因受新冠肺炎影響，大陸的生產停擺以致公司經營受限，只好回台發展，開起螺帽製造工廠，雖有訂單，卻因設備不足而無法應付，幸好申請到勞動部「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，順利開創人生事業新版圖。

曾於螺帽工廠就業20餘年的黃老闆，從產線學徒逐步晉升至經營主管，深覺螺帽雖小但其應用範圍卻相關廣泛，再次創業即選擇從最熟悉的螺帽起家。創業後特別研發具防鬆脫功能的組合式螺帽，可依顧客需求訂製，更因大陸螺帽廠商產能受限，逆勢獲取穩定訂單來源，卻因設備不足而無法應付訂單數量。

「感謝勞動部的即時救援，終於可以添購機具。」黃老闆表示，還好朋友介紹他勞動部「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，除了免保證人、免擔保品，借貸金額最高200萬，前2年還可以免利息，不僅大幅降低周轉資金產生的壓力，更解決目前最迫切的資金缺口。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助中高齡者及婦女順利取得資金開創事業，勞動部提供微型創業鳳凰貸款及利息補貼，2021年起更針對失業中高齡者及高齡者的貸款民眾，新增「失業中高齡者及高齡者創業貸款辦法」，將最高借貸金額調升至200萬元，勉勵民眾善用政府資源，勇敢邁出創業腳步。

為鼓勵中高齡及高齡長者勇敢追逐創業夢，雲嘉南分署將於7至9月辦理一系列創業課程，分別有創業入門班、創業進階班等7場次，期望透過課程傳遞知能，並輔導有意創業之民眾從頭開始學習，譜出自己的創業藍圖，歡迎有興趣民眾踴躍報名。