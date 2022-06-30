台泥(1101)今(30)日於花蓮和平水泥廠舉行DAKA二周年暨DAKA再生資源利用中心上梁儀式。董事長張安平表示，要做到好山好水好生活跟好經濟，需要企業跟鄰居一起合作，加上有好的地方政府支持，才能夠完成，缺任何一樣都做不出來。台泥再生資源利用中心的設計得到世界金牌，完工以後，還要有一個好文化，我們的在地文化，可以跟世界文化接在一起，以往大家覺得東部有點遠，現在我們把東部拉到世界上去。

DAKA再生資源利用中心則在台泥企業團董事長張安平、花蓮縣長徐榛蔚、秀林鄉長王玫瑰以及環保署環境督察總隊總隊長李健育共同見證下，舉行台泥DAKA再生資源利用中心新建工程上樑儀式，預計設備部分2023年6月開始協助處理花蓮垃圾，整個再生資源利用中心完工對外開放會在2023年底，也將成為全台灣第一個利用水泥窯高溫協同處理地方垃圾，並透過垃圾資源再利用達成減碳的指標案例。

張安平指出，除了再生資源利用中心外，我們下一步以走學生教育，台灣缺乏機電人才，希望可以和四維高中、東華大家一起訓練出一批可以繼續為台灣打拼的人。

台泥去年宣布，在和平工業區新購入工業用地31.25公頃，將打造東台灣首座低碳環保綠能園區，發展低碳水泥、太陽能以及儲能，目前在台泥DAKA園區已經有台泥自己建置結合太陽能的新世代電動車充電站，未來全台最大容量的儲能案場也將在和平。