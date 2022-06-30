大立光（3008）光是近2年半，股價已領先從2020年1月的波段高點5,210元，跌到今年5月低點1,525元，跌幅剛好七成，跌掉三分之二，隨著股價大跌及，充分反應基本面利空之後，6月來大立光股價逆勢上漲約60元，今（30）日高點來到1,735元上漲35元。

統計，大立光近2年半來、剛好近30個月，月K線有23個月收黑，連同6月、共有7個月K線收紅；外資近年來大舉提款大立光之後，近來賣壓明顯減輕，投信及自營商也逢低小幅著墨，在股價已跌無可跌下，法人低檔布局，成為支撐股價最佳買盤。