由於外傳東京電力公司（Tokyo Electric Power Company，東電）考慮加入與政府支持基金共同收購東芝的行列。消息一出，東電6日（周三）早盤股價重挫逾7％。
外媒指出，東電考慮與日本官民基金「產業革新投資機構（JIC）」、日本產業夥伴（Japan Industrial Partners）聯手競標東芝，主要看中的是東芝的核能事業。
不過東電發言人向路透表示，此消息並非屬實。東芝則稱，對標售細節不予置評。
由於外傳東京電力公司（Tokyo Electric Power Company，東電）考慮加入與政府支持基金共同收購東芝的行列。消息一出，東電6日（周三）早盤股價重挫逾7％。
外媒指出，東電考慮與日本官民基金「產業革新投資機構（JIC）」、日本產業夥伴（Japan Industrial Partners）聯手競標東芝，主要看中的是東芝的核能事業。
不過東電發言人向路透表示，此消息並非屬實。東芝則稱，對標售細節不予置評。
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