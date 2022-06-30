富蘭克林華美投信6月29日經董事會決議，由黃書明出任董事長，待主管機關金管會核准後生效，該公司董事會強調，借重新任董事長領軍，相信將發揮綜效，帶領該公司邁向下一階段蓬勃發展的里程碑。

富蘭克林華美投信表示，29日經董事會決議，由原顧問黃書明出任新董事長，黃書明自2007年2月至2020年12月期間，曾擔任該公司總經理長達13年，2020年底成功募集並發行富蘭克林華美AI新科技基金。該基金當時成立規模逾127億元，寫下投信界募集海外科技股票型基金最大規模的紀錄。

黃書明強調，未來將會秉持與過去一貫的服務精神與認真態度，帶領富蘭克林華美投信達成各階段的重要目標，以專注於產品研發與客戶服務為基石，並跟隨基金產業發展腳步，期望持續能為客戶與所有股東創造更多投資效益，並於台灣金融理財服務、數位金融發展等有長足貢獻。

目前國內投信產業競爭已白熱化，唯有持續在對的產品研發方向上聚焦，全力突破基金績效水準努力耕耘，才有機會在這一片競爭激烈的市場中勝出，創造新藍海，期能為富蘭克林華美投信在業務與服務各方面，再創更優異的佳績。