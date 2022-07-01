進入疫後解封、股匯市震盪時期，宅閱讀開始退燒、書市銷售跟著減緩，據博客來上半年新書暢銷榜TOP 10最新統計，映照出三大市場趨勢，包括人們開始保守被動投資，造成投資理財書銷售大減，存股書再受重視，並渴求心理慰藉，帶動心理勵志書熱賣。

據博客來銷售統計，今年上半年新書銷售量明顯減弱，在前十名暢銷書排行中，由心理勵志書上榜四席佔大宗，商業理財書上榜二席，有別於去年由商業理財書稱霸的盛況。再者，上半年本土作家發威，在新書榜TOP10占七席。

由此凸顯三大市場趨勢，一是大疫之下，人們渴求心理慰藉。暢銷書榜首為藝人林依晨首部剖繪自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉？》，還有回頭面對真實自我的《蛤蟆先生去看心理師》，療癒成長傷口《你發生過什麼事》，在隔離與孤獨的現世努力生存《我也曾想過，殺了過去的自己》，分別獲得第二、四、七名。名人透過書寫呈現真實自我的熱銷書，還有名模林志玲、舉重選手郭婞淳等。

此外，物價上漲消費緊縮，投資理財回歸保守被動，主張佛系存股的「樂活大叔」施昇輝、著有多本ETF投資書的「不敗教主」陳重銘，受到許多存股族支持，新書居暢銷榜第五、九名。

家長對親子教養重視程度逐年提升，成為支撐書市的主力書種。作家劉軒寫給青少年的新書《不敗學習力》談論學習技巧與心法，《兒子使用說明書》提供與兒子相處技巧，還有校園停課不停學，帶動童書持續成長，陳郁如兒童奇幻小說系列新作《玉使》為上半年童書榜冠軍也擠進暢銷書榜前10名。

博客來迎接暑假消費旺季，7月至9月11日推出「圖書週年慶」書展活動，千家出版社、逾3,000種上半年暢銷商品、主打50種獨家商品，熱門新書79折、任選三書72折，搭配閱讀主題再送折價券。