勞動基金今（1）日公布整體基金截至5月底止規模為5兆3,684億元，今年全球持續受到疫情、俄烏戰爭影響及高通貨膨脹等因素衝擊，股票及債券市場均大幅下跌，勞動基金積極管控投資風險，截至5月底投資損失2,311.1億元，未年化收益率為-4.53％。

勞動基金運用局表示，5月在地緣政治衝突持續及中國大陸疫情清零政策下，供應鏈持續嚴峻，通貨膨脹居高不下，各國央行加速貨幣緊縮，經濟前景展望下滑，全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

其中，MSCI全球股票指數今年迄5月底止下跌12.83％，MSCI新興市場股票下跌11.62％，台灣加權股價指數下跌7.75％，而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌11.06％。

勞動基金運用局指出，勞動基金以追求長期穩健績效為目標，今年以來全球金融市場大幅震盪下跌，該局採長期投資角度，考量當前全球經濟情勢，依循資產配置計畫，在允許變動區間內，視市場情勢變化動態調整布局，以求有效管控投資風險，並維持基金長期穩健收益。

該局強調，基金短期運用績效雖受到波及，然而以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年～111年5月），平均報酬率為4.82％，近5年（106年～111年5月）平均報酬率則為5.38％，長期投資績效仍屬穩健。

此外，加上新制勞工退休金依法有2年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

運用局表示，俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度，均牽動全球供應鏈及通貨膨脹情形，各主要國家抑制通貨膨脹步調，也將影響經濟成長動能，對國際經濟前景增添不確定性。將密切關注全球金融市場動態，持續審慎辦理理各項投資運用，以維持基金長期穩健收益。