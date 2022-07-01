債券在上半年依然呈現弱勢，尤其各國已進入升息循環時，相對不利債市發展，不過，聯博表示，非投資等級債券已經浮現投資價值。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，美國非投資等級企業體質健全，基本面良好，即便經濟增速放緩，仍有足夠能力降低違約情形。尤其是今、明兩年債券到期金額不多，違約率可望維持在歷史低檔水準，2022年預估美國非投資等級債券違約率在1％-1.5％。此外，美國非投資等級債券殖利率已高於歷史平均值，價格則低於長期平均值，收益吸引力提升且價格相對便宜之下，是中長線投資的好機會。

江常維說，值得注意的是，美國非投資等級債券型基金在歷經連續兩年的資金淨流出之後，已在6月初看到資金回流，顯示可能出現資金回補需求。

聯博投信表示，市場波動環境下，短期持有現金或許是一種選擇，但長期而言，通膨侵蝕資產價格的影響不容小覷，建議以多種不同策略因應持續紛擾的市場。偏好收益的投資人，可以全方位收益策略布局債券市場，以非投資等級債券參與經濟復甦，並適度配置投資等級債券降低投資組合波動、以及對利率敏感度較低的證券化資產因應升息環境，提升收益成長機會，並適度分散風險。