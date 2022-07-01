大陸房市低迷，克而瑞地產研究中心6月30日發表2022年上半年大陸房企銷售情況，以銷售額前十大的地產商銷售情況來看，上半年銷售額超過人民幣（下同）1千億元的地產商僅8家，銷售額累計約1.26兆元。

香港信報報導，碧桂園銷售額達到2,469.9億元，排名第一。保利發展銷售額2,102億元，排名第二。萬科銷售額2,096億元，排名第三。

報告顯示，6月，部分規模房企項目去化情況較佳、單月業績表現突出，華潤置地、招商蛇口、綠地等企業單月業績月增60％以上。

克而瑞指出，2022年下半年，房地產行業將從去槓桿轉向穩槓桿，融資政策將繼續以支持企業合理融資需求、保持房地產融資平穩有序、盡快恢復房企經營「造血」功能為主。但政策回暖的傳導落實尚需時間，短期內多數民營房企融資難、融資貴的問題沒有實質性改善。面對下半年的幾波債券到期高峰，企業整體償債壓力依然較大。

克而瑞預計，下半年貨幣政策仍將延續寬鬆態勢，並將繼續降準、降息紓困實體經濟，房地產行業也將受益。房地產金融政策可能實行逆週期調節，全面放鬆居民房貸政策，繼續下調房貸利率等。各地加緊落實救市政策，二線及三四線城市可能全面取消限購、限售及限價。