京城銀(2809)2022年6月核心業務維持穩健成長，但因台股重挫逾11％使金融資產帳面價值出現顯著減損，拖累每股盈餘（EPS）降至0.1元。受認列金融資產及俄債帳面價值減損拖累，上半年稅後淨利8.51億元、年減達80.35％，每股盈餘0.76元，為近3年同期低點。

由於獲利表現受資本市場加劇拖累明顯下滑，京城銀股價自4月中起一路拉回，今（5）日開低挫跌4.32％至33.25元，創2020年6月初以來2年1個月低點，截至午盤仍跌逾3.5％，2個月來已拉回修正逾19％。

京城銀2022年6月自結合併淨收益1.06億元，月減達88.05％、年減達90.29％，稅前虧損0.54億元，較5月及去年同期轉虧，但稅後淨利1.11億元，季減78.85％、年減85.79％，稅前每股虧損0.05元、稅後每股盈餘（EPS）0.1元。

累計京城銀上半年自結合併淨收益17.14億元、年減達69.51％，為近13年同期低點。稅前淨利11.34億元、年減達77.49％，稅後淨利8.51億元、年減達80.35％，雙創近3年同期低點，稅前每股盈餘1.01元、稅後每股盈餘0.76元。

京城銀表示，上半年放款動能良好，利息淨收益延續顯著年成長態勢，但由於俄烏戰爭、通膨、各國央行回收資金等各種不利因素下，資本市場震盪加劇，台股6月大跌逾11％，造成京城銀金融資產帳面價值出現顯著減損，使6月稅前由盈轉虧。

觀察京城銀6月各項收益狀態，利息淨收益5.23億元，月減0.01％、年增17.28％，手續費淨收益2.32億元，月增達23.46％、年增達20.88％，核心業務維持顯著成長。不過，其他淨虧損達6.49億元，主因認列金融資產帳面價值減損達5.56億元拖累。

累計京城銀上半年利息淨收益30.27億元、年增9.83％，手續費淨收益11.64億元、年增達14.04％，但其他淨虧損高達24.77億元，較去年同期獲利18.46億元大幅轉虧，主因認列金融資產帳面價值及俄債減損，拖累整體獲利明顯下滑。

不過，由於核心業務維持穩健成長，京城銀截至6月底全行逾放比0.02％、逾放覆蓋率8163.26％、全體放款覆蓋率1.5％，均維持優於國銀平均的高水準。

因應美國聯準會升息，京城銀持續推出「京美利」美元高利定存專案，最高年息3％，透過網銀、行動網銀APP，只要1000美元起即可承作。同時，提供美元定存設質擔保台幣借款，讓有閒置美元資金或台幣借款需求的客戶，實現資金靈活運用的可能性。