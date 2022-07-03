根據《財訊》報導，6月15日南山人壽舉辦股東會，由金融業最年長董座、將滿90歲的陳棠親自主持，並在董事會改選後由副董事長尹崇堯無懸念地當選新任董事長。待金管會核准後，39歲的尹崇堯將成為國內金融業最年輕的董事長。

《財訊》報導指出，當天會場內外，南山人壽企業工會不斷向尹崇堯叫陣，要求他以大股東和準董事長的身分回答，都被經驗老到的陳棠擋下，尹崇堯始終不發一語。

《財訊》分析，2011年潤泰與寶成分別出資八二比，成立潤成投資控股，拿下南山人壽近9成持股，並入主經營。尹崇堯為大股東潤泰集團總裁尹衍樑獨子，2016年進入董事會。2019年南山更換系統爆出「境界之亂」、前董事長杜英宗因管理缺失遭停職，尹崇堯出任代理董事長，卻因時年36歲、資歷尚淺，尹衍樑才請日盛金前董事長陳棠接掌董座。

根據《財訊》報導，此次小股東提出多項尖銳問題，因陳棠四兩撥千斤的回應平息。但接下來個性溫文儒雅的尹崇堯，能否順利獨力因應激烈的壽險公會理事長選戰、金融市場波動與工會訴求等重大挑戰？外界都為他捏把冷汗。