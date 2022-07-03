世界盃男籃資格賽第3階段，中華隊今天（3日）出戰日本隊，在籃板、助攻上和對手落差較大，上半場就落後達雙位數，下半場被對手持續擴大領先優勢，最終中華隊49比89、40分之差吞敗。

首節前段中華隊曾取得領先，不過該節後段日本拉出12比0攻勢，第2節持續穩住領先，而日本全隊上半場就投進6記三分球，且富永啟生前兩節就進帳14分，半場打完讓中華隊以27比42落後15分。

下半場中華隊努力追趕，不過日本隊進攻上掌握度還是比中華隊好，沒有給中華隊縮小分差的機會，反而帶著24分領先進入最後一節，並在最後一節再讓雙方分差持續增加，中華隊再度以大比分差吞敗。

中華隊出發澳洲墨爾本前，劉俊霆、阿提諾確診新冠肺炎，無法隨隊出發，1日首戰中國大陸前林正、王子綱也快篩陽性無法出賽，讓中華隊折損不少戰力，首戰不敵中國大陸後，今天出戰日本，全隊僅兩位球員得分達雙位數，以唐維傑15分最高，林秉聖贊助13分。

團隊數據上籃板中華隊33比51落後，助攻也是11比22比對手少了一半，投籃命中率也是31.8%比43.3%居劣勢。