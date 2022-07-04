台股7月1日收盤再跌3.26%，總計今年上半年台股跌幅超過16%，算是亞股的「熊二」，表現略勝韓股。每逢熊市，股市新手、小白，都成了「被收割」的最大慘戶。

投資達人—「姐夫」羅際夫指出，股市行情好時，看別人賺錢，心癢手也癢，所以，通常會看到證券開戶數明顯增加，小白們躍躍欲試；當小白嚐到甜頭後，也藏不住喜悅，喜歡跟別人分享，所以，自然討論聲量也高。

源大數據uMiner輿情分析平台調查今年上半年的FB、PTT、網路新聞等社群平台貼文後發現，不管自稱「股市新手」或投顧所稱「股市新手」，對於股市的討論聲量幾乎就等於加權指數的走勢，當加權指數從3月份開始向下，小白們對股市的討論也開始變冷。

源大數據營運總監林啟耀指出，去年牛市，新手閉著眼睛也能賺錢，今年股市下滑，才真正考驗投資人的本事。

在網路有關投資新手的社群討論聲量中，最常被提及的金融商品還是股票，其他依序是ETF、美股、基金、期貨、選擇權以及加密貨幣等；不過，聲量低的商品不代表新手不適合，反而可能代表有不少的發展空間。

林啟耀指出，在台股動盪向下時，股市新手的關注就不再局限於股票，而是趨於多元；一個有趣的現象是，新手有人開始保守避險，但有人則選擇逢低承接、危機入市，高風險的台股、美股仍是是許多新手的最愛，但低風險的ETF和基金也開始受到青睬。

「姐夫」羅際夫也從源大聲量調查中發現，小白對股票還是最感興趣，可能因為多頭期間，賺得快也賺得多，比較有FU，這幾年，因為ETF的風行，可以發現小白對ETF的興趣愈來愈高；基金則是因為投資門檻相對較低，所以相關討論自然也較高。

源大的聲量調查也發現，新手投資相關議題中，聲量最高的是投資標的，包括選擇股票與選擇基金；其次是當沖，討論的主要內容是提醒新手當沖必須謹慎，或者當沖投資為何適合新手等；第三則是股利股息議題，這與6、7月是股利股息發放熱季有關。

在股市新手討論議題中，也同樣出現「要拚」和「要守」的論點，林啟耀指出，股市低迷向下，有人就死抱手中股票，相信「一張不賣，奇蹟再現」，但也有人認為，要利用當沖，勇敢賣股停損。

不過，台股新手似乎有一種「野蠻」屬性：愛拚、不愛讀書，只相信自己的判斷、不相信別人的經驗。林啟耀指出，因此，在新手投資相關議題的聲量上，「學習投資」聲量一直最低；但由於近年加入投資的新手越來越多，加上近期台股疲弱，因此對於新手投資最重要的提醒莫過於注意投資風險，其他則是投資詐騙、忽略投資大賠及違約交割等問題。

「姐夫」羅際夫建議，投資小白初入市場，往往重收益高於風險，然後賺了錢後又積極加碼，忘了風險控管，以致一下碰到空頭市場，就被套牢；因此，建議小白們進入投資叢林時，先求有再求好，可以先從ETF或是基金做起，不要一次梭哈，手上要保留一些子彈，這樣市場反轉向下時，才有機會逢低再投資。

「姐夫」羅際夫還提醒小白們，期貨、選擇權以及加密貨幣都屬於高風險的投資標的，小白們要先有一定程度的了解再進場，比較安全。