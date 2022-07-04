時代力量高市議員林于凱表示，近期接獲3件大樓磁磚剝落案件，其中1件還砸到9歲小孩，籲市府落實大樓外牆安檢及申報；工務局表示，會要求所有權人30日內改善並做安全維護措施。

林于凱今天接受媒體訪問表示，上週他接獲3件有關大樓外牆磁磚剝落的公安事件，其中一件還砸到9歲小孩，令人遺憾，呼籲市府盤點有潛在風險大樓，盡速補強。

林于凱說，其實高雄市2017年就已制定「高雄市建築物公共安全管理自治條例」，其中就有規範大樓外牆要做定期安全檢查及申報，但因沒有制定相關細節辦法、流程等，導致大樓外牆定期安全檢查及申報並未落實。

對此，高雄市政府工務局對中央社記者表示，如接獲建築物外牆磁磚掉落案件，工務局會要求建築物所有權人在30天內完成改善，施工期間也須做好安全維護措施。

工務局表示，如建築物所有權人無法在30天內改善完成，也會要求所有權人要先對外牆做好安全維護措施，避免磁磚掉落打到路人；路人若遭磁磚砸傷，可向大樓管理組織求償。

此外，工務局指出，會向大樓社區宣導可向都發局申請外牆拉皮計畫；對於自治條例的部分，會委託學術機構收集國內外相關資料，研擬如何執行。（編輯：陳仁華）1110704