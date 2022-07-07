新光金(2888)子公司新光人壽南東大樓將進行拆除，該棟大樓是1972年標購自台灣省政府，興建地上14層、地下3層商辦大樓，1979年7月30日落成啟用至今已43年，是新壽成立以來，第一棟自有大樓，可稱為新壽的「起家厝」。

新南東大樓規畫興建基地面積591.69坪，總樓地板面積9867.18坪，比原南東大樓增加2760坪，地下5層為停車空間，地上1層為銀行及餐飲空間，地上2層至22層為商業空間，預計2028年10月興建完工。

新壽董事長潘柏錚表示，為落實ESG，新南東大樓設計符合生態、節能、減碳、安全及健康等環保與生態永續概念，並達到綠建築銀級標章、智慧建築銀級標章及耐震標章等認證標準，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活，且為銜接後疫情時代生活，空調設備配合新鮮空氣交換調節，達到有效避免室內空氣交叉感染，整體設計展現綠色低碳城市新風貌。

近年新壽積極布局不動產，隨著傑仕堡系列旅館級商務住宅陸續完工，南東大樓、纖維大樓危老重建案，將規畫完成舊大樓資產活化，此外，還有高雄舊總圖地上權案、南港BOT案、北投士林科學園區兩筆開發案，完工後可增加坪數，並提升公允價值及租金收入，未來整體資產增值可期。