歐股周二早盤走高。亞洲良好的經濟數據表現，以及美中關係改善的跡象，掩蓋了對全球經濟放緩的憂慮；此外北歐航空在美提出破產保護，股價大跌。

周二泛歐Stoxx 600指數追蹤了亞洲股市的漲勢，晨升1.66點或0.41%，為410.97點。此前公布的經濟數據顯示，中國6月服務業活動擴張超出預期；而日本6月服務業表現也出現近8年最快的增速。

新聞報導稱，美國總統拜登(Joe Biden)正考慮取消一些對中國輸美商品加徵的關稅。還有消息指出，中國副總理劉鶴與美國財政部長葉倫(Janet Yellen)進行了「建設性」線上對談，此等皆暫時緩解了市場緊張情緒。

目前市場關注今日稍晚即將公布的法國、德國、歐元區的服務業數據。

北歐航空跌6.7%；該公司申請破產，並稱機師罷工活動衝擊到公司財務狀況和流動性。

法國酒商人頭馬君度(Remy Cointreau)升4.6%；由於該公司具備應付通膨壓力的資金，Jefferies將該公司評級從持有上調為買進。