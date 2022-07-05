二十國集團（G20）外長會7月7日至8日將於印尼峇里島舉行。《華盛頓郵報》5日引述美國國務院消息人士報導，美國國務卿布林肯將在本周的二十國集團（G20）外長會期間，與中國外長王毅舉行面對面會談，這將是兩人自2021年10月以來的首次面對面會晤。

報導引述美國國務院高級官員稱，美方官員希望這次會晤能夠為中美關係帶來更多穩定性。其中一名官員稱，會議的一個關鍵目標將是加強兩國關係的「護欄」，以使競爭不會蔓延至陷入誤判或對抗中。

美國之音（VOA）稍早前在6月28日也曾報導，布林肯和王毅計畫在參加G20會議期間與對方會談，或是為美國總統拜登與中國國家主席習近平的對話鋪路。

路透報導，布林肯預料將強調拜登政府的期望，即中國持續避免提供武器給俄羅斯、或避免協助俄羅斯迴避制裁。此次兩國外長會面將部分聚焦在烏克蘭戰爭議題。

美國國安顧問蘇利文表示，隨著北約和七國集團（G7）成員國在「中國構成威脅」的立場上愈加趨同，預計美國總統拜登和中國國家主席習近平將在未來數周內通話。