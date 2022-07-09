日本前首相安倍晉三昨天遇刺身亡，日本媒體報導，安倍晉三葬禮，將於7月12日舉行。台灣將派誰代表出席備受關注；總統府發言人張惇涵表示，外交部會向日方了解後續事宜，與日方密切協調，並進行妥適規劃。

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市助選演說時遭到槍擊，緊急送醫搶救仍於下午宣告不治，享壽67歲。

據日媒《TBS》8日深夜報導，安倍晉三的「守夜儀式」將訂於上議院選舉後的下周一（7月11日）舉行，葬禮則於隔天7月12日舉行。