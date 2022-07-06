大陸《廣州日報》6日報導，大陸國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（《南沙方案》），支持南沙打造成為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台。為此，大陸《廣州日報》專訪香港中文大學(深圳)教授、前海國際事務研究院院長鄭永年，說明對《南沙方案》、廣州南沙未來發展的期待與看法，指《南沙方案》最大亮點在於這是一個綜合性方案，強調「城市」的整體概念，而非僅僅是一個「功能區」的概念。

鄭永年認為，南沙要打造世界級金融平台、世界級科創-製造產業平台和世界級科教平台，同時也要實現教育、醫療等配套政策的國際化，從而吸引高端國際化人才的聚集，打造可持續發展的「南沙樣本」。

鄭永年表示，《南沙方案》是期待已久的重大政策，尤其對於廣東人、廣州人而言更是如此。《南沙方案》不僅僅是廣州的利多，更是粵港澳大灣區一體化發展中非常重要的一步。《南沙方案》的三個關鍵字，分別是「灣區」「港澳」和「世界」。

要理解這三個詞，必須放到大陸整個國家發展的大背景中去。

不久前，大陸發布了要「建立全國統一大市場」的意見，這其實是暢通國內大循環、促進國內國際雙循環的重要基礎。所以，無論是橫琴、前海，還是南沙，都是從全域和戰略高度來考慮的，而不僅僅是一個地方發展項目——不僅僅是廣州的項目、廣東的項目、大灣區的項目，而是國家的項目。根據國家部署，橫琴主要對接澳門，前海主要對接香港，南沙既對接香港、也對接澳門，所以南沙要打造成大灣區建設的標竿，這與橫琴、前海所承擔的功能有所不同。

此外，「面向世界」這個關鍵字，正是強調了南沙的「國際性」。他認為中國到現在的發展階段，怎麼強調「國際性」都不為過。改革開放以來，粵港澳大灣區這一區域的成長，本身就是在外循環過程中發展起來的，形成了出口為導向的開放經濟體。

鄭永年分析，南沙、橫琴、前海的建設應該是「一體化」考慮的，以點帶面，擴散到整個粵港澳大灣區，助力實現粵港澳大灣區的真正融合。這不僅僅是數量上1＋1＋1＞3的概念，還要有更高的站位、更大的格局，體現的是國家在新發展階段深化改革、擴大開放的決心。從國際規則的角度看，他認為也可以稱之為以制度型開放為核心的「第三次開放」。

鄭永年強調，「面向世界」和「全面合作」，這兩者是相輔相成的。「全面合作」是「面向世界」的前提。

具體來看，全面合作也是分層次的。

首先，灣區內的各個城市要合作，大陸九座城市要與港澳合作。才能走向世界。其次，在全面合作中，非常強調規則對接，要實現全方位的規則對接。

此外，當前的國際競爭已經成為人才的競爭，這個世界其實不缺資本、也不缺技術，而且無論是資本還是技術，都是跟著人才走的。如果人才不來，可能就只是為了「套利」，利用這裡廉價勞動力和土地，只有人才來了，才是真的來了。