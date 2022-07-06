伺服器機殼廠勤誠（8210）6月營收衝上13.1億元，年增56％，改寫單月新高，且是公司單月營收首度突破10億元大關，成長動能強勁，累計第二季、上半年營收分別達27.81億元、48.7億元，皆創同期新高。

勤誠表示，第二季外部環境變化快速，雖將近一半的時間受到中國封控措施影響，公司已於復工後積極安排生產及調配物流，致力於滿足客戶訂單需求，並同步優化三廠間的合作模式，在各項應對措施下，勤誠逆勢創下單月及上半年營收歷史新高紀錄。

研調機構TrendForce指出，第三季全球伺服器出貨量預期季增6.5％、全年出貨量年增5.1％，主要來自終端客戶需求維持及企業加速上雲的需求動能支撐。

勤誠指出，今年整體大環境對於雲端應用需求依然強勁，且公司目前生產回穩狀況優於預期，三廠優化措施亦進展順利，搭配客戶訂單需求旺盛，持續看好全年營運表現，下半年營收有望優於上半年。

展望後市，雲端、高效能運算（HPC）、AI、5G邊緣等應用需求續強，且市場開始重視伺服器液體冷卻（Liquid cooling）方案，因應節能需求。勤誠預計下半年推出新一代液冷方案，並針對少量多樣客戶需求，持續著重伺服器機殼模組化設計，更快速打造多元產品組合，因應未來趨勢並強化產品競爭優勢。