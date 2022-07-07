鋪天蓋地的人才荒，為什麼有些企業人才不缺？他們如何留住愛將？如何吸引好手？薪資福利很重要，組織文化更重要。

「這兩年的人才『荒』，我們是真的很『慌』！」這句話是台灣所有企業的心聲，並不新鮮，但從「科技人的夢幻企業」Google台灣團隊口中說出，卻有些意想不到。

「急速短少的新鮮人數量，以及人力市場的競爭，『荒』的感覺很真實，也很強烈，」Google台灣人資長呂亞樵坦言，不管是徵才、還是留才，單純的薪資誘因不見得管用，團隊需要重新盤整優勢，並提供更有彈性的工作方式、福利條件，才能齊備未來成長所需的人才。

美商公司Google〉鼓勵合作，重視工作與生活平衡

軟體起家的美商Google，近年深入硬體產品，台灣團隊也從軟體領域，拓展至硬體開發、供應鏈管理，目前台灣是Google全球研發基地之一，也是美國之外最大的硬體研發基地，外界估計團隊多達5000人。

今年5月，Google執行長在矽谷一口氣宣告推出七款硬體產品，包括手機、手錶、耳機、擴增實境AR眼鏡等，當中都有台灣團隊的貢獻。

面對人才荒壓力，Google硬體副總裁彭昱鈞表示，除了凸顯跨國專案、全球產品的任務特色之外，組織文化也是吸引人才的一環。

他舉例，跨國合作開發的時候，產品經理有想要完成的任務，軟體部門、硬體人員有各自想要達成的目標，大家需要共同基於讓產品更好的角度，不斷進行跨功能團隊的討論，然後一起得到結論。

「這種合作型的工作模式，與供應鏈企業裡簡單直接的互動方式不同，這反倒是我們可以持續吸引人才加入的原因，」彭昱鈞分析。

知識型工作者追求「成就導向」，需要被尊重、被看見，追求能負責、自主，得到展現影響力的成就。除了工作內容與模式之外，重視「創意」的Google，也在意工作與生活平衡的「全人」概念。

Google板橋辦公室採開放、友善的設計。圖為員工餐廳。（圖/ 遠見提供）

曾擔任許多大型企業人資主管的呂亞樵，加入Google台灣兩年。她笑著說，第一次看到員工進修津貼方案，有兩種可選，一是常見的工作職能進修補助，二是沒見過的「人生體驗進修補助」，舉凡慢跑、淨灘、寫作都可申請。

她表示，人只有一個腦袋，沒辦法切割成生活和工作。晚上看了場電影，賞了一幅名畫，喝了一瓶紅酒，這些經驗難道不會在隔天的工作裡，觸發新的靈感嗎？「我們深信，生活體驗、生命經驗帶到工作裡的價值。擁有不同生命經驗的人，能看到用戶不同的需求，大家一起讓產品更好。」

Google認為，人不是機器，像是一個有彈性的容器，懂得調整、變化，會成長，所以給予員工的不只是工作與生活上的平衡，也需要務實地幫助他們豐富生命。

未來幾年，Google將持續擴充台灣團隊，其具有競爭力的薪資福利與全球專案的「核心硬籌碼」，本讓他們得以從容應對。但他們仍費盡心思，實時調整文化內涵，打造尊重、彈性、平衡、豐富生活的「隱性軟籌碼」。

Google板橋辦公室採開放、友善的設計。圖為員工遊戲室。（圖/ 遠見提供）

「哎！台灣人才已經不多了，你們還來搶？」人力市場蔓延許多企業對Google的抱怨，但良禽擇木而棲，倘若企業的「硬籌碼」，一時半刻追不上外商，或許調整工作文化，發展企業人力資源特色，是吸引現代人才的方式。

本土社群網站Dcard〉塑造共學氣氛，變身成長型組織

以本土社群網站Dcard為例，同為軟體公司，徵才、留才的威力，並不遜於外商。

開站於2011年的Dcard（2015年成立公司），發跡於大學生之間，「匿名」討論的形式受到歡迎，快速拓展為台灣最大的年輕人社群網站，會員數超過600萬名，平均每月不重複到訪人數高達1800萬，團隊規模同步快速擴張，Dcard目前公司規模約350人，即便人才有荒，但仍能保持一年收受一萬封求職履歷的熱門程度！

以交友起家的Dcard，注重匿名需求，快速拓展為台灣最大的年輕人社群網站。（圖/ 遠見提供）

30歲的Dcard執行長林裕欽表示，網路科技業變動非常快，快速應變才能活下來，「我們重視兩個特質，一是很強的學習動力與意願，二是很強的團隊合作能力，」階層模糊、直接溝通，專注討論每一個決策能帶來的影響（impact），是Dcard團隊協作的核心信念。

面對平均年齡約30歲的百人團隊，Dcard如何凝聚向心力？

「我們有一個很重要的文化：讀書會，這是我們一起學習的方式，讀書會都在上班時間進行，是工作的一部分，」林裕欽舉例，有時是實戰技術的討論，例如剪輯、數據分析；有時是管理的方法論，例如創新模式、敏捷開發。

他表示，「我們是真的一起看某本書，但不花時間討論事情，而是討論事情怎麼做得更好、書裡的哪些概念可以應用。」

「年輕人喜歡：工作就像在玩，有一種『遊戲』的感覺，」林裕欽一派輕鬆地說，好玩的遊戲，目標與規則不會常常改變，並且會即時回饋成果，回應參與者的付出，並且清楚地給予獎勵，也不會羞辱人，「快樂來自於好的回饋，還有彼此尊重，那麼工作就很像在遊戲了。」

本次《遠見雜誌》與Dcard合作「2022青年職場三觀大調查」，20％年輕族群表態，最喜歡的組織文化是「團隊合作」；其次是工作就像玩、表現自己、規範清楚。不喜歡的主管同事類型，前五項分別為：溝通情緒化、推卸責任、拒絕溝通、前輩至上、愛用命令句。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

擁有年輕員工的年輕企業Dcard，非常大膽地形塑獨特的組織文化，讀書會模式讓任務裡所有的參與者，都能客觀表達意見，並在討論之中共同學習，一起制訂找出解決方法，得到《HR Asia》2021亞洲最佳企業雇主獎。

沒有人在制高點俯視，所有的事也都有大家參與。平級的尊重、不貶低任何人，參與、協作、共創，是所有工作者的期待，更是吸引年輕族群的關鍵誘因。

如何留住人才〉持續溝通、陪伴，共同面對難關

此外，企業經營總有高低起落，面臨環境嚴峻時，又該留住人才？「陪伴」是不二法門。

「其實，低谷的時候，就是要更密集地溝通，」記憶體製造大廠旺宏電子董事長吳敏求，談及遭遇景氣循環，2016～2017年股票打入全額交割的艱難時刻，穩住士氣的方法。

吳敏求慨然表示，「那個時候我常跟不同團隊開會，更仔細地討論工作計畫，一起制訂發展的方向。當大家看到老闆也一起做的時候，比較能夠保持信心。」

年輕工作者特別重視輕鬆、自在的工作氛圍，喜歡團隊合作的組織文化。（圖/ 遠見提供）

講究人際互動的觀光服務業，更是如此。

旗下擁有MADISON慕軒、COZZI和逸、國泰萬怡等事業的國泰飯店集團，在疫情起伏的2021年，沒有減薪、沒有裁員，保持高留任率，同樣得到《HR Asia》2021亞洲最佳企業雇主獎。

「首先，是讓員工有事情做，讓他們保持忙碌，第二就是交叉培訓，」國泰飯店人才事業協理官星雨表示，服務業特性是「流程」很重要，服務的標準動作SOP，如果不用就會生疏，但在疫情之下，沒有那麼多服務需求的時候，就推行「交叉培訓」的計畫。

例如，房務人員輪值大廳指引，櫃檯接待輪值客戶服務，互相學習，深化協作，「就好像我也輪值過餐車、賣過便當呢！」官星雨笑說。

台灣產業過去50年著重製造業，追求標準化且大量生產，一致性、高效率、執行力，是最被推崇的職場三大特質。但在產業變遷，以及少子化的時代主旋律之下，維持「產值」的方法，轉而需要更多的知識型工作者，尋找新途徑，帶來新價值。

Google的經驗，鼓勵員工平衡工作與生活，深信「全人」的創造力；Dcard的實作，印證年輕人表現自我，樂於參與共創；旺宏與國泰飯店跨越低谷的方法，則是從上到下一起面對難關。這都是在人才荒的現在，吸引好手加入的文化誘因。

本文作者：羅之盈

（《遠見雜誌07月號433期》）