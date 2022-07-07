台股7日受到美股高科技股表現佳，加上公布6月營收表現不錯的個股，在盤面均有不錯的表現下，指數出現破萬四之後的跌深反彈。

由於指數跌大，技術指標相對低檔，大盤在量能續增下，指數出現反彈，終場加權指數上漲350點，收在14,336點，成交量為2,569億元，萬四關卡再度收復。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國聯準會公布的 會議紀錄顯示，官員支持7月會議上升息兩碼（50個基點）或三碼（75個基點），強調對抗通膨的必要性，並同意可能需要延長升息周期，防止高通膨變得根深蒂固，即便會導致美國經濟成長放緩。

不過，會議紀要中並未直接提到經濟衰退風險，官員認為數據顯示的美國本季國內生產毛額（GDP）正在擴張，而且就業市場仍然吃緊，但他們承認經濟下行的風險存在，尤其是聯準會的政策，可能產生比預期更大的影響，降溫通膨仍是目前首要目標。

台灣6日公布物價統計指出，在水果、外食費、油料費持續上漲，6月通膨率持續升至3.59％，創近14年最高，通膨壓力升高。

全球第二季通膨均高居不下，不過，由於近期CRB指數、油價均有出現回檔走勢，預期後續通膨有機會逐漸降溫。

美元近期持續維持走高，本周指數創近年來新高，也使得亞幣近期維持弱勢，台幣也出現明顯貶值，挑戰30美元整數關卡，整體美元維持在高檔，不利於台幣持續升，也不利資金進入台股。

外資期貨未平倉空單近期出現減少，現貨持續賣超，投信在集中市場出現買超，政府基金近期出現回補，由於法人態度並沒有明顯看空，加上近期融資持續減肥，短線美元若能回檔，台幣轉為升值趨勢，將有利指數跌深反彈。