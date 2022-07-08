戶外機能服大廠光隆(8916)6月營收站上10億元大關，達10.53億元，月增11.2%。第2季更在成衣以16.67億元刷新同期與歷史單季雙料新高的帶動下，合併營收以28.32億元，寫下同期次高。光隆持續以成衣事業為發展重點，因應未來成長需要，下半年將啟動赴印尼增闢成衣生產線計畫，先期投資1,000萬美元，光隆預計在營收維持成長之下，5年內成衣占營收將攀高到70%。

光隆6月合併營收10.53億元，月增11.2%，年增2.2% ; 第2季合併營收28.32億元，季增34.2%，年增18.2% ; 前6月合併營收49.42億元，年增21%。

光隆成衣第2季營收達16.67億元，年增31.6%，這也是自去年第4季越南解封後，已連續3季單季營收達10億元以上，不只創下同期新高，也同時刷新歷史單季新高紀錄；上半年營收28.12億元，年增46.6%。在產品方面，主力的戶外機能產品(貼條服、羽絨服及登山睡袋等)第2季出貨額較去年成長11.3%，上半年也有27.1%的高成長，戶外機能產品營收占比為55%。在主力品牌客戶中，今年上半年各客戶均有雙位數以上的成長，其中Columbia、Burton、Ariat等更是達30%以上的成長。成衣部門是光隆三大事業群中，年均毛利率最高，上半年營收占比跨越過半，來到56.9%，對於合併毛利率的提升助益良多，也是光隆積極轉型成衣已進入開花結果階段。

光隆羽絨原料第2季營收6.28億元，年增24.4%，是在時隔9季後重新站回6億元水平，上半年營收10.33億元，年增19.4%。羽絨原料在歷經轉型調整、巿場價格波動等低潮期後，改變營銷策略，採取買賣同步，提高對巿場脈動的應變機制，在今年前2季已逐見成效，除了營收明顯回溫復甦外，毛利率也有顯著回升，朝達成全年毛利率重返基本雙位數的目標。

展望下半年，成衣產能排程依舊滿載，出貨動能將延續上半年，持續強勁，下半年年增率有機會超越上半年；家紡進入傳統產業旺季，客戶拉貨動能恢復，將優於去年同期，並達雙位數成長；羽絨將可維持同上半年，仍以毛利率回升為首要之務。

此外，光隆今年分派現金股利，普通股3元與特別股2.5元，並已公告除息交易日為8月2日，股利發放日為8月19日。光隆普通股現金股利已連續9年維持在3元或之上，平均殖利率6%以上。