可成(2474)6月集團合併營收為22.03億元，較5月19.50億元，月增12.97%；較去年同期33.35億元，年減33.94%。第二季累計集團合併營收為新台幣52.79億元，較第一季72.21億元，季減26.90%；較2021年同期104.02億元，年減49.25%。2022年上半年累計集團合併營收為新台幣124.99億元，較2021年同期230.31億元，年減45.73%。

6月營收月增主因組裝廠客戶及零組件供應商陸續復工，加快入庫、拉料速度。觀察需求面尚稱穩定，第三季起可望加快出貨速度。營收年減主因去年同期供應鏈限制尚未明顯浮現，大陸疫情亦屬可控，相對高基期所致。

相較去年缺料衝擊整體供應鏈及公司營收表現，物流/運流瓶頸以及通膨惡化為今年重要變數。

俄烏戰事及中國封控干擾運流導致超額下單，尤其是終端品牌，近期庫存壓力浮現；高通膨則壓縮終端市場消費力，壓抑需求成長動能。觀察各產業對2022下半年旺季看法漸趨謹慎，為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並予動態調整。

整體而言，來自新領域/新產品/新客戶的貢獻，可望對公司營收/獲利有所挹注。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察地緣政治、疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。