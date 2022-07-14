路透社報導，全球智慧手機市場或許陷入了困境，但iPhone 13卻仍然暢銷，蘋果看好即將推出 iPhone 14手機在推出後的表現會更好。

蘋果對新一代iPhone 14手機的樂觀預期，反映出華爾街也越來越相信即使主要經濟體陷入衰退，蘋果的銷售表現仍可能優於整體智慧手機產業。

路透社援引知情人士報導，隨著iPhone 14手機已經投入試產，蘋果向供應商提出了初步的銷售預測。

蘋果將在7月28日公布第三財季業績報告。

儘管專家普遍認為消費電子產品需求將在今明兩年放緩，但蘋果向來主打高檔市場，分析師認為食品與燃油等核心項目的通膨對其手頭相對寬裕的用戶群影響較小。

根據Counterpoint Research所做的調查，中國經濟放緩已經嚴重衝擊智慧手機市場，使5月全球銷量較去年同期下滑10%，跌至9600萬支，為近10年來單月智慧手機銷量第二次跌破1億支大關。

但兩名iPhone供應鏈的知情人士表示，儘管跡象顯示其他智慧手機製造商面臨市場需求降溫，但iPhone手機在7月的銷售表現仍然良好。一名消息人士透露「其他手機廠已經開始受到打擊」。

另一名消息來源表示，某一工廠的iPhone 13手機7月出貨量較去年同期成長三分之一。這種情況並不尋常，由於消費者等待9月發布的新機，當前的iPhone機型往往在7月和8月出現銷售放緩的現象。該消息人士表示，從出貨量來看，iPhone 13的銷售情況相當不錯。

Cowen分析師Krish Sankar出具報告指出，iPhone手機在進入其周期尾聲時仍然熱銷，部分因為中國市場的需求在解封後急速反彈，以及受惠於中國6月登場的購物節。

消息人士表示，按照其年度計畫，蘋果已經開始試產iPhone 14手機，預計於8月投入量產，以便在秋季開始出貨，而蘋果提供給供應商的初步出貨量預測「略高於」當初的iPhone 13，該消息來源表示：「比去年略高，很不錯，但不是那種爆炸性的增長」。

對於蘋果剛剛結束的第三財季，部分華爾街分析師預期iPhone 13手機的出貨量可能小幅下滑，即使某些個別工廠的出貨成長。儘管如此，分析師仍預期iPhone手機的表現將優於競爭對手。投銀Cowen預期蘋果第三財季手機出貨量將下滑約1%，而整體手機產業出貨量可能大減13%。

蘋果和Android手機市場的消長也將影響供應鏈表現。

HI Investment & Securities分析師Song Myung-sup表示，做為 iPhone供應商，三星顯示器部門第二季表現可望優於預期，因為iPhone是唯一銷售仍然強勁的智慧手機。

Cowen維持對晶片廠思佳訊（Skyworks Solutions Inc）「表現優於大盤」的股票評級不變，稱iPhone手機使用的無線電晶片貢獻該公司約55%的營收。

相較之下，其競爭對手Qorvo僅有3成營收來自蘋果，且Android手機業務比重較大，因此Cowen將該公司的股票評級下修至「與大盤持平」。