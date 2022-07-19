根據產業研究公司Canalys出具 的最新調查報告，儘管區域情勢不明和經濟成長放緩拖累全球第二季智慧手機出貨量較去年同期下滑9%，但走高價路線的蘋果iPhone手機仍然熱銷。

報告指出，第二季蘋果佔全球智慧手機出貨量約17%，優於去年同期的14%，數據亦顯示iPhone 13手機的需求仍然強勁。

根據Canalys調查，三星第二季市占達21%，位居榜首，但這主要受惠於其低階A系列手機出貨告捷。三星的A系列手機價格低於蘋果iPhone 13系列。

蘋果向來主打高階市場，分析師認為物價高漲引發的通膨問題對該公司手頭相對寬裕的用戶群影響較小。

蘋果將於7月28日發布財報。其財務長Luca Maestri在4月發布財報後，曾警告公司將在4～6月季度面臨諸多挑戰，包括供應鏈吃緊對公司總營收造成的衝擊可能高達80億美元。

儘管Maestri已事先發出預警，但調查顯示第二季iPhone 13的需求穩定，這或許意味著蘋果的手機事業營收仍然強勁。

但Canalys分析師Toby Zhu也提出警告，消費者正面臨通膨壓力，不太可能有像去年一樣的可支配收入來購買新手機，此外，供應鏈瓶頸也仍然存在。

報告指出中國手機製造商可能首當其衝，小米、OPPO和Vivo的出貨量均出現2位數的衰退，其全球市占分別為14%、10%和9%。