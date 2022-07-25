美股領漲，全球投資氣氛好轉，國際資金對亞股的態度轉為買多賣少，保德信指出，上週除了台股與菲律賓股市遭外資小幅賣超之外，其他亞股全數獲得國際資金回補，其中，印度股市吸金12.71億美元，不僅為亞股最獲外資青睞的市場，更終止了外資今年連續賣超印度的逆境，南韓股市獲得7.33億美元資金挹注，為亞股第二吸金市場，該金額亦為近七週最高，另外，東協國家的越南、泰國、馬來西亞、印尼也紛紛獲得國際資金買盤。

至於上週亞股表現，保德信表示，除了外資回補助攻，在內資同步捧場之下，亞股上週幾乎全面收漲，漲勢最佳市場同樣以印度股市大漲4.3%居冠，印尼、馬來西亞漲幅雙雙超過3%也相當亮眼，而東北亞雙雄週漲幅同步繳出亮麗成績單，台股大漲2.74%、南韓上漲2.67%，越南、泰國、菲律賓股市同期上漲逾1%表現亦不俗，僅有中國股市以-0.24%小跌作收。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，隨著消化已知利空且今年來跌幅已深，加上市場對貨幣緊縮的疑慮緩解，美國利率走低也可望有利於成長型類股表現，成功帶動美股股價續揚，上週道瓊週線收紅近2%，S&P500全週大漲2.6%，創下一個月來最亮眼表現，那斯達克指數更是持續強彈3.3%。

葉家榮指出，本週堪稱超級週，多項財報與國際數據備受全球矚目，首先是目前正值美國財報公布旺季，雖然普遍業績表現較前季弱勢且有下修指引，但市場認為先前跌勢已反映利空，股市最壞時間已過，預期在8月公布美國CPI數據前，股市持續反彈可能性高，包括Meta、Alphabet、蘋果、微軟、亞馬遜等重量級公司皆將在本週公布財報；其次，本週的FOMC利率決策會議以及第二季美國GDP等經濟數據，亦將為牽動市場情緒的重點，根據目前Fedwatch顯示，7月FOMC的升息三碼至2.25-2.5%的機率最高。