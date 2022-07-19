彭博社周一援引知情人士報導，，蘋果公司計劃某些部門明年放緩人員招聘與支出增長，以應對經濟可能下滑的前景。

這個傳聞意味著這家全球身價最高的企業可能加入臉書母公司Meta Platforms、電動車大廠特斯拉等越來越多美國公司放緩招聘的行列。

報導指出，蘋果某些部門明年不會增加員工或將遇缺不補。由於蘋果在過去幾次的逆境中都盡量不凍結人事或裁員，因此這項消息格外引人關注。

周一蘋果股價應聲轉跌，終場下挫2.06%，收在147.07美元。該公司尚未回應媒體置評請求。

彭博社報導，這些人事變動不會影響所有團隊，蘋果仍將在2023年規畫積極的產品發布時程，其中包括混合現實頭戴裝置，將成為該公司自2015年以來第一個重大的全新品項。

但Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest表示，蘋果此舉反映出在新事物、新公司和新產品方面投資放緩的整體趨勢，通膨對這些企業是一大問題。

聯準會為了抑制高漲的通膨而大幅升息，最終可能導致美國經濟陷入衰退的擔憂在近幾個月來不斷升高。物價壓力亦讓人擔心消費者可能縮減在智慧手機等非必需品方面的開銷。

根據Canalys調查，第二季智慧手機出貨量下滑9%。儘管如此，蘋果iPhone仍是全球最暢銷的手機之一，其第二季市占率達17%，僅次於排名第一的三星電子。

蘋果通常會趕年底繁忙的節日購物旺季之前，於9月推出新一代iPhone手機和新版的穿戴式產品。

根據蘋果上年度財報，該消費電子巨頭擁有約15.4萬名全職員工。